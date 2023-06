TEXT OF RON DESANTIS’ NEW STUMP SPEECH (SATIRE)

Florida Goveror Ron DeSantis has streamlined his stump speech. Here’s his speech given today at an alarm clock company in Sheboygan, WI:

“It’s nice to be here in Sheboygan for this major event. But before we all head over to the library to remove half of its books, let’s talk about what’s going on in this country.

“Woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke woke.

Hey…wake up!!”